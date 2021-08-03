Стройка вблизи популярного пляжа в Приморье привела к ЧП

Камень, упавший с горы, едва не раздавил авто. Фото: Милана СОКОЛ

Неприятный инцидент случился с автомобилистов в Приморье, который решил провести время на популярном городском пляже. Размеренный отдых на берегу оказался прерван из-за повреждений авто. Дело в том, что на машину с горы скатился огромный булыжник. К счастью, обошлось без пострадавших.

История произошла на пляже Рица в Находке. По словам очевидцев, неподалеку от береговой линии не так давно началась стройка. Отдыхающие слышат как работает тяжелая техника и разговоры строителей. Судя по всему, камень на припаркованную внизу машину прилетел во время работ. Не исключено, что по периметру не везде установлено защитное ограждение. Однако выяснить, что за тройка и кто несет ответственность за безопасность – теперь предстоит специалистам.

Булыжник изрядно повредил припаркованную Toyota Camry. По счастливой случайности, пострадало только железо. Некоторые пользователи сети выразили мнение, что владелец машины сам виноват, мол поставил ласточку под горой, заехал на пляж. Однако в этот раз можно сказать, что парковка на берегу послужила во благо. Неизвестно еще куда бы приземлился булыжник.

«Так это могло и в человека прилететь», «Возможно, кого-то спас своей машиной. Тоже неплохо. Железо починят», «Не фиг по берегу ездить», «Если бы в этот момент вы там проходили? Тоже не фиг по берегу ходить?», «Лежали бы дети у берега, да кто угодно и убило бы вообще», – делятся мнениями в сети жители края.

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