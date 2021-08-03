Дождались? Дожди с грозами накроют часть Приморья

В крае прогнозируют дожди с грозами. Фото: Милана СОКОЛ

3 августа долгожданные осадки пройдут в Приморье. Синоптики портала «Примпогода» прогнозируют дождь различной интенсивности. Погоду в крае определяют фронтальные разделы. В некоторых районах края ожидается гроза. Будет дуть ветер юго-западный умеренный. Воздух прогреется до +21...+32°C.

Во Владивостоке во вторник облачно, временами дождь. Стоит отметить, что полноценных осадков в городе нет вот уже больше месяца. Специалисты прогнозируют ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +24...+26°С.

В Уссурийске сегодня облачно, временами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до +26...+28°C.

В Находке облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Воздух прогреется до +24...+26°C.

Температура воды в Амурском заливе +25°C, в заливе Посьета +25°C, в бухте Находка +26°C.

По словам специалистов, погода в августе будет неустойчивая, не исключены ливни и последующий выход рек из берегов.

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