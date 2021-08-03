«Городские свиньи»: жители острова Русский показали последствия нашествия туристов

Отдыхать благородно умеют далеко не все. Фото: Милана СОКОЛ

Кучи мусора, валяющаяся по дороге туалетная бумага и неприятный запах по округе – все это последствия «культурного» отдыха людей на побережье во Владивостоке. О наплыве туристов и свалке, появившейся после них, рассказали жители острова Русский. И не только рассказали, но и продемонстрировали наглядно.

– Остров Русский, бухта Новик, поселок Экипажный. Опубликуйте пожалуйста. Может некоторым свиньям станет стыдно! – поделилась в сети одна из местных жительниц, призывая городских соблюдать чистоту в природном уголке.

С подобной свалкой на природе островитяне сталкиваются ежегодно, стоит только начаться сезону. При этом, мусор, оставленный на побережье беспокоит не только жителей острова Русский, но и других курортных зон края. «КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала о насущной проблеме в крае.

«Я еще заметил закономерность, чем круче автомобили, тем больше грязи за ними остается, и на наглаженное место встать не хотят», «Ребят, ну кто увидит, как бросают мусор "эти" , натыкайте их мордами...похоже, это единственный аргумент, и могу поклясться – помогает...», – высказываются в сети приморцы.

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