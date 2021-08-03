«Рвануло так, что окна затряслись»: появилось видео пожара после ЧП на подстанции во Владивостоке

Пожар на подстанции. Фото: www.instagram.com/dps_controlnews

Серьезное ЧП случилось накануне вечером на территории «Мингородка» во Владивостоке. Сначала на трансформаторной подстанции прогремел взрыв, а после начался пожар. Итогом мощной аварии на электрических сетях стало отключение электроснабжения сразу в 128 домах. Пока в подробностях произошедшего разбираются официальные структуры, местные жители делятся подробностями инцидента в сети.

– Рвануло так, что окна затряслись. Мы живем на Адмирала Юмашева, как раз укладывала ребенка спать, дома было тихо, так что перепугались знатно. Сразу отрубился свет, – поделилась с «КП-Владивосток» одна из местных жительниц.

Как сообщала «КП», авария случилась в 20:49 на Адмирала Юмашева, 19, на подстанции «Мингородок». Из-за пожара, который удалось ликвидировать лишь в 22:24 без электричества осталась часть Луговой и Баляева. Мэр Владивостока Константин Шестаков прокомментировал в сети, что на данный момент все абоненты подключены.

– Прокуратура Владивостока проводит проверку по факту аварии на электрических сетях, связанной с выходом из строя трансформаторной подстанции на территории «Мингородка» из-за пожара. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований к эксплуатации сетей электроснабжения. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, – отметила пресс-служба прокуратуры.

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