Минус девять жизней. Статистика смертности от коронавируса в Приморье пугает

В Приморье продолжает расти число больных и умерших от коронавируса. Фото: Милана СОКОЛ

Всего за два дня в Приморье от последствий новой коронавирусной инфекции скончались сразу девять человек. По информации от регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, три пациента умерли в минувшие 24 часа, шесть – сутками ранее. Всего же с начала эпидемии справиться с болезнью не смогли 933 приморца. Стоит отметить, что смерти от новой болезни регистрируются ежедневно, начиная с июля.

За последние сутки список заболевших пополнили еще 262 жителя края. За все время, пока бушует эпидемия, заболели 55 340 приморцев. Согласно официальной информации, вылечиться смогли 48 759 человек.

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