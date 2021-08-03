ДРСК: взрыва трансформатора на электрической подстанции во Владивостоке не было

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») ночью восстановили электроснабжение всех потребителей Ленинского района, нарушенное в результате повреждения оборудования на подстанции «Мингородок» во Владивостоке.

Звук электрической дуги короткого замыкания на оборудовании 110 тысяч вольт многие приняли за взрыв. Специалисты подчеркивают, что электрическая дуга представляет собой электрический разряд в виде ярко светящегося плазменного шнура. Продолжительность события определяется в режиме работы защит оборудования и составляет десятую долю секунды.

Напомним, что вчера, в 20:49 на подстанции «Мингородок» энергетиками было зафиксировано повреждение ввода трансформатора. Образовавшаяся электрическая дуга привела к выбросу масла и его возгоранию. Это привело к ограничению электроснабжения части потребителей Ленинского района. На место был вызван пожарный расчет МЧС России по Приморскому краю. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали открытое возгорание. После чего энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей на резервные источники питания. Ночью электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено.

В филиале «Приморские электрические сети» отмечают, что поврежденный трансформатор подлежит восстановлению. После замены поврежденных частей трансформатора он будет включен в работу. Сейчас электроснабжение потребителей части Ленинского района осуществляется от второго трансформатора.

Стоит отметить, что предыдущие две недели во Владивостоке и Приморском крае фиксировались аномальные температуры. Причиной повреждения трансформатора могло стать, как внешнее, так и внутреннее воздействие. Сейчас энергетики будут в этом разбираться.

Приморские электрические сети благодарят всех неравнодушных граждан, которые активно начали сообщать о случившемся в первые же минуты во все экстренные службы. Также энергетики благодарят специалистов МЧС России по Приморскому краю, которые оперативно прибыли на место и в кротчайшие сроки локализовали открытое возгорание.

В настоящее время электроснабжение потребителей части Ленинского района г. Владивостока осуществляется в штатном режиме.