Жители Владивостока поймали радугу

Атмосферное явление появилось утром 3 августа. Фото: Инстаграм @vdk_valentin

Яркая и довольно четкая радуга появилась утром 3 августа над Первой речкой во Владивостоке. Горожане поторопились заснять атмосферное явление и поделиться кадрами с подписчиками.

Радуга не так уж и часто появляется в небе Владивостока, как, например, красочные закаты или просто интересные облака. «Комсомолка» даже фотоконкурс организовывала, чтобы показать, что в Приморье виды из окна поражают чуть ли не каждый день.

Радугу во Владивостоке видно не так часто, как красивые закаты. Фото: Инстаграм @vdk_valentin

Возвращаясь к радуге, отметим, что это атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, которое наблюдается при освещении ярким источником света множества водяных капель. Радуга выглядит как разноцветная дуга или окружность, составленная из цветов спектра видимого излучения.

Небо Приморья богато на разные красоты. Фото: Инстаграм @vdk_valentin

Напомним, в августе в Приморье началась смена погоды от постоянной аномальной жары к неустойчивости. Жара постепенно уходит как с побережья, температуры воздуха стабилизируются до комфортной отметки. Но вместе с этим появляется новая угроза: тайфуны и атмосферные фронты со стороны Китая.

Радуга порадовала своей четкостью. Фото: Инстаграм @vdk_valentin

ПО ТЕМЕ

Выход рек из берегов, ливни и грозы: синоптики рассказали о погоде в Приморье на этой неделе

По словам главного редактора порта «Примпогода», главную угрозу несут вовсе не тайфуны (подробности...)

Приморцы похвастались видом из окна

«Комсомольская правда» подвела итоги необычного фотоконкурса (подробности...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14