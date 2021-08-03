Оригинальный сериал KION «Секреты семейной жизни» награжден специальным призом на фестивале Realist Web Fest

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о награждении оригинального сериала из линейки KION Originals «Секреты семейной жизни» специальным призом от The Digital Reporter на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest.

Третий фестиваль Realist Web Fest проходил с 29 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде. Это единственный в России фестиваль, на котором представлены лучшие веб-проекты со всего мира. Фестиваль получил более 3000 заявок из 70 стран мира. Отборочная комиссия отобрала 43 проекта в основной конкурс, из которых 17 веб-сериалов российского производства. В конкурс первых серий отобраны девять проектов — пять будущих сериалов из России, а также проекты из США, Германии, Великобритании и Китая.

«Секреты семейной жизни» — черная романтическая комедия о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни, совместный проект МТС Медиа и Продюсерской компании «Среда». Проект с участием актеров Петра Скворцова («Ученик») и Алены Михайловой («Чики») затрагивает темы кризиса любви, созависимых отношений и тему природы сексуального влечения.

Премьера «Секретов семейной жизни» состоялась в апреле 2021 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION, сейчас на платформе доступны все серии проекта.