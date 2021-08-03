«Живой хоть?» Во Владивостоке сбили человека на пешеходном переходе

Что с пешеходом сейчас, неизвестно Фото: Социальные сети

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось возле улицы 1-я Морская, 11в во Владивостоке. Автомобиль снес человека на «зебре». На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Отметим, что центр Владивостока в последнее время и так подвержен пробкам и затруднениям, в том числе и из-за ремонта тепловых сетей возле ГУМа на улице Светланской. А из-за ДТП и дороги выше вокзала сковали заторы.

В этом районе образовалась пробка Фото: скриншот

Отметим, это не первое происшествие возле этого дома. 22 мая 2019 года в этом месте упал человек от того, что ему стало плохо. Мужчину спасти не удалось.

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