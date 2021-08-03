В новом микрорайоне Владивостока строится социальная инфраструктура

В Приморском крае продолжается сбор предложений в народную программу «Единой России». На данный момент в партию поступило более 400 инициатив. Одни из самых важных так или иначе касаются развития инфраструктуры - создания комфортной среды для жизни: благоустройства и строительства нового жилья, дорогах.

Современная инфраструктура для жизни невозможна без возведения социальных объектов одновременно со строительством жилых домов. Так, в новом микрорайоне Владивостока Патрокл под общественным контролем депутатов «Единой России» идет строительство детского сада в дополнение к первому, который уже сдан в эксплуатацию и откроет свои двери осенью 2021 года.

Как обстоит дело с созданием инфраструктуры в микрорайоне, в котором активными темпами идет строительство многоквартирных жилых домов, выяснял депутат Законодательного Собрания Приморского края Александр Щербаков вместе с главой города Константином Шестаковым и местными жителями во вторник, 3 августа.

Первый объект – детский сад по адресу Сочинская, 14 полностью отвечает современным стандартам и после получения разрешения готов принять 240 детей, в том числе малышей от 1,5 до 3 лет. Особое внимание здесь уделили безопасности – есть пульт пожарной сигнализации, видеонаблюдение. В здании оборудованы пищеблок, музыкальный и спортивный залы, завозится мебель и аппаратура. На территории сада обустроены детские игровые площадки, теневые навесы и дорожки.

По словам Александра Щербакова, открытие нового дошкольного учреждения решит часть проблем молодых семей, живущих на Патрокле.

«Это новый жилой микрорайон, которому требуется новые школы и детские сады. Важно, чтобы такие микрорайоны развивались и строились комплексно, развивалась социальная инфраструктура, строились социально значимые объекты. Здесь очень много молодых родителей с маленькими детьми», - сказал Щербаков.

Здесь же по аналогичному проекту возводится еще один детский сад. Работы ведутся с самого раннего утра. Завершены фасадные работы и прокладка внутренних сетей, обустроены детские площадки, строители приступили к обустройству прилегающей территории.

Константин Шестаков выразил уверенность, что осенью социальный объект будет введен в эксплуатацию и вместе с ним на Патрокле будут действовать два детских сада. Каждый из них рассчитан на 240 мест и отвечает всем требованиям безопасности, включая качество материалов, которые используются в отделке детских комнат и детских игровых площадок. А через два года в микрорайоне появится школа.

«В этом году мы приступили к строительству новой школы. Она может принять через несколько лет 1200 школьников», - сообщил Шестаков.

Как подчеркивает председатель местного ТОС (Товарищества собственников жилья) Виталий Гречанюк, появления новых социальных объектов очень ждут местные жители, как и обустройства сопутствующей инфраструктуры.

«Есть вопросы строительства дорог, тротуаров, поликлиники (поскольку район обещает быть большим). Это еще и поликлиника. Все это предусмотрено документацией планировки территории и является перспективой следующих лет», - рассказал Гречанюк.