«Я тебе сейчас разобью машину!»: На популярном пляже в Приморье появился агрессивный охранник

Фото: instagram.com/dps_mesto

В поселке Безверхово, у въезда на дикий пляж в бухте Табунной, появился веревочник, который требует деньги за проезд к морю. Показывать документы мужчина отказывается, но говорит, что это его собственность и он «отвечает за базар». Под его горячую руку попалась женщина, которая уже приезжала два дня подряд на пляж до этого, без каких либо преград, поэтому платить человеку без документов отказалась. «Предпринимателю» это не понравилось, он заявил, что он атаман Уссурийского казачьего войска и может разбить женщине машину, если та попытается его объехать.

- Я ему не грубила, просто попросила документы, так как представиться можно кем угодно. Он мне стал угрожать и посылать на три буквы, - цитирует женщину паблик «ДПС место» в Инстаграме.

Спорить с агрессивным атаманом дальше никто не стал, женщина рассказывает, что пляж ничем не оборудован, нет даже мусорных баков, не говоря уже о горячем душе или биотуалете.

- Почему я должна какому-то дяде, вдруг, платить деньги за то, чтобы проехать искупаться? Он утверждает, что это его частная собственность, но документов никаких предъявить не может, - рассказывает о ситуации автор видео.

Напомним, что в конце июля сотрудники полиции провели рейд против веревочников по пляжам на Русском острове. В городе у моря каждое лето появляются те, кто хочет воспользоваться таким преимуществом Владивостока. Деньги брать за сам проезд нельзя, поэтому люди идут на хитрости, например, «продают» мусорные пакеты перед въездом за 100 рублей, перекрывают проход к морю камнями или веревками и так далее. Жители и гости Приморья всегда реагируют на такие вещи по разному, кто-то ругается, требует управляющего, которого, конечно же, нет, и проезжает бесплатно, кто-то треплет себе нервы, платит, но все равно проезжает, кто-то разворачивается и едет на другой пляж.

В таких случаях можно позвонить в полицию, либо на горячую линию и сообщить об ограничении бесплатного проезда на пляж.