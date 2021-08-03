Следователи заинтересовались аварийным домом, который должны были давно снести во Владивостоке

Зданию, в котором сейчас живут люди, больше 100 лет Фото: Мила СТРИЖ

Непростая ситуация складывается с домом №8в по улице Семеновская во Владивостоке. Здание почти год назад (а по некоторым сведениям, даже раньше) признали аварийным – людей нужно было срочно расселить в безопасные квартиры, пока прогнившие стены не рухнули. Однако этого по неизвестным причинам не произошло, поэтому на ситуацию обратило внимание следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю.

О том, что дом по указанному выше адресу не пригоден для проживания, в администрации Владивостока узнали еще 11 ноября 2020 года, когда в мэрию поступило соответствующее заявление. Эксперты заявили: дом – аварийный, подлежит сносу, жильцов – срочно расселить. Зданию больше 100 лет, его построили в 1918 году, но так как строительным материалом выступило дерево, а за постройкой чутко не следили, то не удивительно, что к концу 10-х – началу 20-х годов этого века оно начало разваливаться.

Время шло, но людей так и не расселили. Итогом бездействия стал интерес следкома. Представители исполнительной власти возбудили уголовное дело по статье о халатности – часть 1 статьи 293 УК РФ – и начали расследование.

Стоит отметить, что проблемы с аварийным жильем в Приморье далеко не редкость. «Комсомолка» подробно писала о бараке в Артеме, жителям которого приходилось ставить березовые подпорки, чтобы не рухнул потолок. После обнародования информации, жилищный вопрос удалось решить в кратчайшие сроки, будто и не было долгих десятилетий ожидания.

В августе прошлого года произошла другая ситуация. Житель квартиры дома на Военном Шоссе, 32а, пострадал, когда вышел на свой балкой – часть конструкции просто рухнула вниз со второго этажа. Мужчину – в госпиталь, на место происшествия – прокуратуру. Выяснилось, что то здание было признано аварийным еще в 2013 году, однако им никто не занимался вплоть до 2020 года.

А иногда ситуации – да хотя бы по самому факту признания дома аварийным – не двигаются с места, пока в игру не вступит сам губернатор Приморья.

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