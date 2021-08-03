Грандиозная Девятая симфония Бетховена прозвучит на Приморской сцене Мариинского театра

7 августа в Большом зале Приморской сцены будет исполнено одно из ключевых инструментальных произведений мировой музыки — Девятая симфония Людвига ван Бетховена. Этот концерт завершит симфоническую программу VI Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», Владивосток.

Симфония № 9 ре минор, соч. 125 (1824)— последнее и высочайшее произведение композитора. Именно эта симфония стала первой, где используется текст: в финале помимо оркестра к исполнению подключаются четыре солиста и смешанный хор (мужской и женский).

На фестивале «Мариинский» монументальную партитуру Девятой симфонии представят солисты Мариинского театра Млада Худолей (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Юрий Воробьёв (бас) и стипендиат программы Аткинс при Мариинском театре Гамид Абдулов (тенор), хор и Симфонический оркестр Приморской сцены. За дирижёрский пульт встанет Павел Смелков.