Тенор Нажмиддин Мавлянов выступит на Приморской сцене Мариинского театра

Лауреат театральной премии «Золотая маска – 2021», солист московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Нажмиддин Мавлянов (тенор) трижды выступит в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра в августе.

5 августа на VI Международном Дальневосточном фестивале «Мариинский» артист исполнит партию Калафа в премьерном показе оперы Джакомо Пуччини «Турандот» в постановке Шарля Рубо. В образе жестокой принцессы Турандот выйдет солистка Мариинского театра Млада Худолей, самоотверженной рабыни Лиу — солистка приморской труппы Алина Михайлик.

8 августа тенор Нажмиддина Мавлянова зрители услышат в партии Германа в опере Петра Чайковского «Пиковая дама» — событии, которое завершит Фестиваль. Спектакль будет представлен в знаменитой классической постановке Юрия Темирканова. В главных партиях выступят: победители XV Международного конкурса имени Чайковского, солисты Мариинского театра Ариунбаатар Ганбаатар (Елецкий) и Юлия Маточкина (Полина), солисты оперной труппы Приморской сцены Марат Мухаметзянов (Томский), Ирина Колодяжная (Графиня) и заслуженная артистка России Елена Разгуляева (Лиза).

13 августа Нажмиддин Мавлянов выйдет в одной из своих любимых вердиевских партий — исполнит Дон Карлоса в одноимённой опере.

Все спектакли с участием артиста пройдут под управлением главного дирижёра Приморской сцены Мариинского театра Павла Смелкова.

Нажмиддин Мавлянов — выпускник Государственной консерватории Узбекистана в Ташкенте. С 2010 года — солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Как приглашённый солист выступает в Мариинском театре, Большом театре в Москве, Ковент-гардене, Метрополитен-опере, Финской национальной опере, Немецкой опере на Рейне, Израильской опере (Тель-Авив), Михайловском театре. В 2010 году Нажмиддин Мавлянов был удостоен премии CastaDiva в номинации «Певец года», а в 2021 году стал лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая маска» за исполнение партии Садко в Большом театре России.