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Владивосток4 августа 2021 5:26

НЛО – не иначе. Выброшенный на берег Владивостока «голубой гигант» приковал внимание общественности

Подобные дары моря многих испугали
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Не все оказались рады сюрпризу из моря.

Не все оказались рады сюрпризу из моря.

Фото: Милана СОКОЛ

Большая медуза, выброшенная на берег во Владивостоке, стала объектом фотосъемок. Размер животного, лежащего на береговой линии – действительно впечатляющий. А причудливая консистенция и цвет натолкнули многих на сравнение морского обитателя с НЛО. Отнюдь не все оказались рады появлению в воде подобных гигантов.

Мастерски сделанный Валентиной Цыганок кадр превратил медузу в настоящую звезду соцсетей. Как рассказала «КП-Владивосток» фотограф, съемка проходила в районе Садгорода. По словам свидетельницы, ропилема в диаметре около 35 сантиметров, не самая крупная особь, но на фото выглядит масштабно. Взрослые представители этого вида могут вырасти до 50-60 сантиметров.

На фото ропилема выглядит крайне масштабно. Фото: Валентина Цыганок.

На фото ропилема выглядит крайне масштабно. Фото: Валентина Цыганок.

Впечатляющее фото медузы облетело сеть, набрав десятки комментариев.

«Эта медуза, съевшая нескольких хабаровчан», «Фотошоп?», «Ого, ни разу не видел такого», «Если бы я такую в воду увидела, комментарий бы из психиатрии писала», «Просто панически боюсь их», «Перевернутый бассейн», «НЛО» – делятся мнениями жители Приморья.

С приходом тепла медуз, которые в некоторых странах Азии считаются настоящим деликатесом, все чаще видят на Седанке, Санаторной, Угольной, Де-Фризе и в бухте Лазурная. Словом, везде, где вода достаточно прогрелась и присутствуют теплые течения. Для людей ропилемы не считаются опасными. Ожог их не сравнится с крестовиками, а скорее напоминает соприкосновение с крапивой. Но встреч с гигантами, напоминающими НЛО, все же лучше избегать. Дело в том, что медузы часто плавают стаями. И, если стрекание одной особи для человека практически безвредно, то целой стаи – реальная угроза.

Медуз все чаще выкидывает на берег в окрестностях Владивостока.

Медуз все чаще выкидывает на берег в окрестностях Владивостока.

Напомним, из-за аномальной жары в крае все чаще встречаются экзотические животные, которые, например обитают в тропиках. Специалисты рассказали, какие еще гости могут наведаться в Приморье, где воды в этом году значительно прогрелась.

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