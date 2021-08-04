«Радуйтесь, что есть разметка»: дойти с коляской до подъема это целый квест во Владивостоке

Чтобы обойти кучи земли, нужно выйти на проезжую часть Фото: Социальные сети

Пандус для различных колясок, в том числе детских, в районе Бородинской во Владивостоке установили, а землю не убрали. Для того, чтобы объехать насыпанные кучи, людям приходится выходить на проезжую часть. Жительница приморской столицы с коляской наглядно показала, как выглядит путь до металлического пандуса: чтобы добраться до съезда, нужно обойти препятствия в виде земли, насыпанной в конце пешеходного перехода.

Тут даже людям без колясок будет непросто пройти Фото: Социальные сети

– С колясками в нашем городе очень тяжело передвигаться, – пишет горожанка. – Очень радовалась, когда на Бородинской стали делать съезды на переходах, но только, увы, делать делают, а до ума не доводят. В районе Бородинской, 14, (дорога к Реми) сделали съезд, а вот на пешеходном переходе как была куча земли, так и остается, приходится выезжать на проезжую часть, чтобы добраться до съезда для колясок. Да и перед ним почему-то так и не заделали яму.

Так выглядит этот участок со стороны Фото: Социальные сети

Женщина приложила несколько фотографий и наглядное видео. И действительно: дойти до подъема – целый квест.

– Радуйтесь, что есть нарисованная разметка! – иронизируют горожане.

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