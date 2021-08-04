В Приморье посреди запаркованного двора в новом ЖК вспыхнул автомобиль

Автомобиль был припаркован во дворе. Фото: принтскрин видео.

В Артеме в новом ЖК 4 августа случилось ЧП во дворе. Прямо возле подъезда одной из высоток загорелся автомобиль. Встревоженные очевидцы вызвали пожарных. Однако пламя распространилось настолько быстро, что спасти машину не удалось.

Происшествие случилось во дворе ЖК «Артемовские высоты» на Фрунзе, 8. К моменту приезда специалистов автомобиль оказался объят огнем. Более того, пламя начало перекидываться на соседнюю машину, припаркованную поблизости. К счастью, ее удалось спасти, пострадал лишь задний бампер.

В причинах происшествия и степени материального ущерба еще предстоит разобраться специалистам.

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