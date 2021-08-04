Во Владивостоке обновили 40 километров дорожной разметки

Ремонтные бригады трудились по ночам, чтобы не мешать автомобилистам. Фото: vlc.ru

За прошлую неделю работники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» обновили 40 километров разметки, привели в порядок более 70 дорожных знаков, отремонтировали и заменили металлические барьерные ограждения на трассе Седанка-Патрокл.

Бригады трудились по ночам, чтобы не мешать автомобилистам. Дорожную разметку обновили на улице Маковского и в центре города.

- Разметку выполняем долговечными пластичными материалами, – рассказал заместитель начальника отдела организации дорожного движения городского управления дорог и благоустройства Алексей Демиденко. – Применяем термопластик – его еще называют горячий пластик, поскольку он наносится разогретым до температуры около 200 градусов. Этот материал удобен в нанесении и легок в обслуживании, а также имеет уникальное яркое светоотражение.

Работники «СГТ» также отремонтировали и заменили дорожные ограждения типа «Волна» от моста на остров Русский до улицы Космонавтов. Помимо этого, они привели в порядок более 70 дорожных знаков по всему Владивостоку. Специалисты объясняют, что о пропаже знаков жители могут заявлять в Единую диспетчерскую службу по телефону 2222-333 или в инстаграм-аккаунт «Содержания городских территорий» @vl.sgt. Это поможет сохранить город в чистоте и порядке.

Сейчас во Владивостоке продолжают устанавливать на светофорах Г-образные опоры со светодиодным освещением и дополнительные повторители сигналов. Это делается для сокращения аварийных ситуаций с участием пешеходов.

- Планируется, что до конца года подобные конструкции будут установлены еще на 65 светофорах. В эти дни бригада завершает установку повторителей и новых светофоров на «Дальпрессе», – уточнил Алексей Демиденко.