«Будьте осторожны, орудуют на трассе»: водителей Приморья предупредили об опасности на дороге

Еще один автовладелец попался на уловку мошенников на трассе. Фото: Милана СОКОЛ

В неприятной ситуации на трассе в Приморье оказался очередной автомобилист. Как уверяет семья пострадавшего, мужчину ограбили, специально подстроил поломку авто на трассе. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о подобном способе заработка любителей легкой наживы. Однако водители продолжают попадаться на уловки мошенников.

– Папа ехал из Владивостока в сторону Находки и на участке дороги между Шкотово и Штыково не доезжая до «Роснефти» пробил колесо. Съехал в поворот (на карте указала), чтобы заменить. Пока колесо менял, недалеко припарковался белый грузовик Toyota с двумя парнями в салоне. Один сидел в салоне, а другой тем временем пошел в кусты и через какое-то время по сигналу первого украл из салона сумку со всеми документами. Как потом поняли, парни по этой схеме работают не первый раз, колесо оказалось полностью разодрано проволокой. А значит все подстроили. Будьте осторожны!, – предостерегла других водителей дочь пострадавшего мужчины.

ЧП произошло на трассе в Приморье. Фото: www.instagram.com/vdk_news

Напомним, совсем недавно похожее ЧП произошло недалеко от Раздольного. Автомобилист, который тоже якобы случайно проколол колесо, лишился сумки со всеми документами. Так что во время вынужденной остановки стоит проявлять максимальную осторожность.

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