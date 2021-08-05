Во Владивостоке на улице Борисенко снесли три здания

Заброшенные здания снесла компания-собственник. Фото: vlc.ru

Три заброшенных здания на улице Борисенко, 48, самостоятельно снесла компания – собственник «Юстина». Об этом сообщил начальник административно-территориального управления Первомайского района Юрий Лопатин.

Напомним, что заместитель главы администрации Владивостока Алексей Ляйфер поручил профильным управлениям мэрии составить максимально полный реестр заброшенных объектов города. Он подчеркнул, что недобросовестных собственников будут привлекать к ответственности, как административной, так и уголовной.

- Будем обращаться за поддержкой в прокуратуру города, в Инспекцию строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, у которых есть полномочия заставить собственников соблюдать свои обязанности и, как минимум, обеспечить безопасность. Также необходимо принимать решения по бесхозяйным объектам, в том числе начинать процедуру их регистрации в муниципальную собственность. В дальнейшем они могут быть переданы в управление профильным организациям, включены в программу приватизации, выставлены на торги, – объяснил Алексей Ляйфер.

Также в городе ведут активные работы по демонтажу незаконно установленных объектов. Только за прошлый месяц бригада демонтажников предприятия «Содержание городских территорий» убрала более 40 объектов общей площадью 850 кв. метров. 20 улиц Владивостока очистили от самовольно установленных гаражей, торговых лотков, киосков, шлагбаумов, металлических и деревянных ограждений. Например, с придорожной зоны по улице Верхнепортовой убрали почти 10 гаражей.

- Сначала собственникам самовольно установленных объектов дается время на их демонтаж своими силами, если этого не происходит, то заявка на демонтаж приходит к нам, – сообщили специалисты отдела демонтажа СГТ.

Подобные объекты выявляют специалисты административно-территориальных управлений и управления муниципальной собственности. Собственникам всегда сначала предлагается добровольно убрать и вывезти такие нелегальные постройки.