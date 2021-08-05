Необходимые решения: депутаты ЗСПК на последнем заседании 6-го созыва рассмотрели ряд важнейших законопроектов

«Вы направили свою энергию, знания и опыт на развитие края, на улучшение жизни приморцев», - с этих слов практически началось финальное заседание Законодательного собрания Приморского края. Такую высокую оценку работе краевых парламентариев дал глава региона Олег Кожемяко. Однако перед тем как уйти на каникулы, а то и совсем покинуть Законодательное собрание, народные избранники успели принять более 70 важных для каждого приморца законов. Финальное заседание краевого парламента заняло четыре часа.

Приоритетные вопросы в повестке работы сразу обозначил спикер краевого парламента. «Депутаты рассмотрят очередную корректировку краевого бюджета. Доходы увеличатся на 3,3 миллиарда рублей, а расходы на 2,8 миллиарда. На 1,3 млрд рублей будет увеличено финансирование государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края"», - отметил председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.

Александр Ролик. Фото: ЗСПК.

Корректировки бюджета - традиционно один из главных вопросов заседания. Ведь благодаря либо поступившим средствам, как из федерального центра, так и увеличению собственных доходов, либо перераспределению денег по статьям ключевые для экономики края сферы остаются в плюсе.

После июльского заседания главными выгодоприобретателями оказались министерство образования и министерство здравоохранения края. В казне увеличится количество денег, направленных на ремонт и строительство детских садов и школ, на капитальный ремонт больниц и оснащение их медицинским оборудованием. Кроме того, планируется и модернизация лабораторий, а также стимулирующие выплаты медработникам за опасные условия труда и дополнительную нагрузку в условиях распространения коронавирусной инфекции. Не в обиде будут и выпускники, получившие высокий балл по итогам ЕГЭ и поступившие на приоритетные для экономики края специальности.

Однако это не единственные важные решения. Так, депутаты предусмотрели меры поддержки для инициатив, поступивших от молодежи региона.

«Законопроект предусматривает государственную поддержку на период 2021-2023 годов победителей и призеров конкурса молодых специалистов в социально значимых и приоритетных отраслях экономики Приморского края. В течение первого года работы для них предусмотрена денежная выплата из краевого бюджета», - отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.

Татьяна Косьяненко. Фото: ЗСПК.

Помощь из бюджета смогут получить и победители конкурса молодежных инициатив. Это студенты вузов, начиная с третьего курса бакалавриата, либо же те, кто учится на четвертом курсе специалитета. Либо уже сразу с первого курса магистратуры. При этом все проекты должны быть направлены на решение проблем в социально-экономической и общественно-политической жизни Приморского края. Да и реализовывать предложения в дальнейшем будет именно исполнительная власть.

«Порядок предоставления и размер ежемесячной денежной выплаты устанавливаются правительством Приморского края, срок предоставления от трех до девяти месяцев, а получить ее, начиная с 1 ноября 2021 года, смогут победители конкурса молодежных инициатив, состоявшегося в 2020 году», - отметила Татьяна Косьяненко.

Еще одно важное предложение - это введение дополнительной категории детей, которые будут иметь право на бесплатный обед. С нового учебного года получать питание в учебном заведении смогут дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей юные приморцы, обучающиеся в 5-11 классах муниципальных школ.