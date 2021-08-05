Диалоги с предпринимателями

В ходе встречи было высказано немало предложений со стороны бизнеса для эффективного взаимодействия с администрацией города. Фото: Евгений Кулешов

Одна из первых встреч Константина Шестакова в статусе и.о. мэра Владивостока в мае этого года состоялась с предпринимательским сообществом, где он тогда обозначил свою позицию, что развитее города должно идти совместно с развитием бизнеса. А энергия инициативных жителей может стать движущей силой этого развития, главное - выработать четкие плавила честной игры.

Став руководителем города уже официально, по итогам единогласного голосования в Думе, Константин Шестаков продолжил свою политику. Очередная встреча с бизнес-сообществом прошла на базе Центра развития предпринимательства.

«У муниципалитета и предпринимателей абсолютно точно достаточно точек соприкосновения. Первая - это эффективное использование муниципального имущества. Второе - меры поддержки, которые мы готовы оказать со стороны муниципалитета. И третье - совместные социальные проекты, которые мы могли бы реализовать общими усилиями», - поприветствовал предпринимателей Константин Шестаков.

Такой точкой соприкосновения стал, например, туризм. Предприниматели, работающие в этой сфере, обозначили, что им нужно: рыбный рынок и видовые площадки. Напомним, видовая площадка у памятника Кириллу и Мефодию сейчас закрыта. На проспекте Красоты нет места для парковки туристических автобусов, а идея рыбного рынка живет пока только в заголовках СМИ.

Константин Шестаков в свою очередь отметил, что место под рыбный рынок давно найдено - это площадка в районе первого пирса на набережной Спортивной гавани Владивостока. Но сейчас по нему ведутся споры в суде.

«Этот вопрос уже на стадии решения. Идею создания рыбного рынка полностью поддерживаю. И это место, на мой взгляд, самое подходящее для такого объекта. Что касается видовых площадок, то в этом году мы сделаем сквер на сопке Бурачка. Там будет видовая площадка. Уверен, что результат вас порадует. Еще одна площадка появится в недавно открытом Нагорном парке. И третье такое место будет в районе Тигровой», - подчеркнул глава Владивостока.

Еще один наболевший вопрос для предпринимателей - строительство. Тут у многих застройщиков схожие проблемы. Каждая, даже самая законная стройка, сталкивается с протестами жителей. Но как застройщику действовать в таких случаях? Глава Владивостока предложил создать регламент для налаживания диалога с жителями.

«Точечная застройка - это почти всегда запрограммированный конфликт. Решение искать нужно, и возможно, что регламент в этом поможет. Но все же основной вектор должен быть направлен на комплексное строительство и реновацию», - подвел итог Константин Шестаков.