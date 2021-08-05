Любители электронной музыки устроили «музыкальное барбекю» на Назимовской батарее

Не всем жителям Владивостока нравится то, что исторический памятник теперь служит местом для развлечений. Фото: Инстаграм / dps_vl.

Сегодня ночью прошла вечеринка «Музыкальное барбекю» на военном объекте «Назимовская батарея», все желающие могли приехать и потанцевать под электронную музыку на свежем воздухе с красивым видом на город. Но не всем жителям Владивостока нравится то, что исторический памятник теперь служит местом для развлечений, под видео в инстаграм группе dps_vl собралось много негативных комментариев, люди спорят о том, насколько гуманно организовывать подобные вечеринки в таком месте.

- Как вы думаете, сколько людей сегодня упадет с памятника? Это не безопасно, - комментирует происходящее автор видео.

Организаторы барбекю-вечеринки mosaque party появляются на батарее уже не первый раз, у данного вида мероприятий уже есть постоянные гости, которые следят за объявлениями о следующих встречах. Мнения среди людей разделяются, кто-то считает, что это хорошее место вдали от города, где громкая музыка не будет мешать другим жителям города, кто-то же категорически против проведения данных мероприятий на памятнике культуры.

- Можно и так использовать локацию. Лучше танцы, чем война. Почему нет? Какое отношение все это имеет к неуважению памяти предков? – делится своим мнением один из жителей Приморья.

Напомним, что арендовать на пять лет «Назимовскую батарею» еще в 2017-ом году получило право ООО «Филин и Сова», генеральный директор компании планировал сделать на территории батареи видовую площадку, детское кафе и канатный городок. Ничего из перечисленного сейчас там нет. Жители города так же подмечают, что исторический объект все еще находится в ужасном состоянии.