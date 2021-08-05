Город становится чище. С улиц Владивостока вывезли почти 10 000 тонн мусора

Специалисты ежедневно вывозят мусор с улиц города. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно вывозят мусор с улиц Владивостока. Только за июль рабочие ликвидировали больше 25 несанкционированных свалок. Всего же с начала года с помощью спецтехники вывезено около 10 000 тонн мусора.

В июле бригады СГТ очистили улицы: Амурскую, Острякова, Хабаровскую, Крыгина, Верхнепортовую, Кипарисовую, Гамарника, Русскую, Черняховского, Шуйскую и другие. По словам специалистов, по некоторым адресам ликвидировать свалки удается буквально за пару часов, в других же наиболее проблемных точках бригады трудятся целую смену.

– Также бывают случаи, когда нам приходится несколько раз в месяц выезжать на одно и то же место. Например, в район автовокзала за виадуком на улице Шуйской мы выезжаем на уборку уже в третий раз, – уточнили специалисты предприятия.

Списки самых проблемных точек на карте города составляются по обращениям жителей города через соцсети и по телефону. Также сотрудники управления дорог и благоустройства администрации города лично осматривают территории после чего результаты мониторинга передают руководству СГТ.

Так, после обращений горожан работники муниципального предприятия убрали сразу несколько несанкционированных свалок в излюбленном месте отдыха многих в районе пляжа на Седанке. Помимо текущей уборки бригады санитарии получают заявки от специалистов после демонтажа незаконных гаражей и других конструкций. После сноса построек территорию необходимо тщательно очистить. В ежедневные обязанности специалистов входит и вывоз мешком с мусором, собранным при уборке тротуаров и прибордюрной полосы. Кстати, за работой и отчетами бригад СГТ можно следить в инстаграме @vl.sgt.

Сотрудники ликвидировали свалку на пляже. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Как поделились специалисты, каждый день с улиц Владивостока вывозится около 45-50 тонн мусора – это десять рейсов КАМАЗов. С начала июля бригады санитарии вывезли почти 1 136 тонн. Спецмашины совершили больше 250 рейсов. Только за шесть месяцев работники СГТ вывезли 9000 тонн отходов из разных районов города, сейчас же цифра приближается к 10 000 тонн.

Напомним, за организацию несанкционированных свалок предусмотрены крупные штрафы. Так, физическому лицу придется заплатить до 5000 рублей. Должностные лица за мусор могут потерять до 50 000 рублей, а компаниям и вовсе предстоит раскошелиться на 500 000 рублей.

– Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства, а также при нахождении мест несанкционированных свалок необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по телефону 2222-333, а также в районные диспетчерские: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304, – отметили в администрации Владивостока.

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