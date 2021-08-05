«У меня есть личный интерес»: Константин Шестаков вступил в должность мэра Владивостока

Константин Шестаков официально вступил в должность, получив удостоверение главы города Владивостока Фото: vlc.ru

Константин Шестаков теперь официально стал главой администрации Владивостока. Сегодня, 5 августа, на внеочередном заседании городской Думы в присутствии представителей краевой и городской власти, иностранных консульств и силовых структур, бизнеса и общественности Константин Шестаков принял присягу.

Вместе с этим Константин Шестаков рассказал о своих планах и амбициях, заявив, что у него есть личный интерес.

«Должен признаться. На этой новой должности у меня есть личный интерес - хочу сделать Владивосток комфортным и современным. Привлекательным для жителей и гостей. Я родился в этом городе и никогда не хотел его променять ни на один другой. Все воспоминания, успехи и достижения связаны с Владивостоком. А главное - здесь живет моя семья, мои дети. И я хочу, чтобы они росли и развивались, получили качественное образование, нашли себя в жизни, создали семьи и связали свою жизнь с Приморьем. Да, я желаю это своей семье. И то же самое я желаю всем семьям, в которых подрастает будущее поколение нашего города».

В планах новоиспеченного главы продолжить начатое ранее строительство парков, скверов, облагораживание пляжей, заниматься развитием инфраструктуры и создать условия для комфортной жизни, чтобы в итоге сократить отток населения.