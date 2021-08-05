Приморье свяжут еще одним авиарейсом с Хабаровском, вылет из Кавалерово

Согласно расписанию, вылет из Кавалерово будет осуществляться в 09:40, а прибытие в Хабаровск в 11:55

С 19 августа 2021 года авиакомпания «Аврора» начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Кавалерово (Приморский край) – Хабаровск. Рейсы будут выполняться на воздушном судне DHC-6 три раза в неделю, по понедельникам, вторникам и четвергам.

По расписанию рейс вылетает из Кавалерово в 09:40, прибывает в Хабаровск в 11:55. Обратный рейс вылетает из Хабаровска по четвергам в 12:55, прибывает во Кавалерово в 14:55 (везде указано местное время).

Стоимость авиабилета Хабаровск - Кавалерово – 3 225 рублей в одну сторону.

Ранее стало известно о запуске еще двух рейсов авиакомпании «Аврора». с 18 августа компания начнет выполнять рейсы из Владивостока в Читу, а с 19 августа - в Улан-Удэ. Цена на билет будет начинаться от 5600 рублей.