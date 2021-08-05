Новый тайфун и дожди два дня подряд: что ждать от погоды в Приморье на следующей неделе

Пик непогоды по предварительным прогнозам придется на 9 августа. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Прямом эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток" главный редактор портала "Примпогода" Марина Парфенова рассказала, чего стоит ожидать от погоды на выходных и в начале следующей недели.

- В ближайшие выходные сохранится облачная и пасмурная погода, будет даже место осадкам, которые никак не собираются покидать Примосркий край. На побережье солнце в эти выходные не прогнозируется, будут лишь небольшие просветы. Погода обещает быть умеренно-дождливой, - сказала Марина Парфенова.

Ранее синоптики прогнозировали, что пик непогоды придется на 7 августа: поднимется сильный ветер, начнутся обильные дожди, из-за чего реки могут выйти из берегов, а туристов придется эвакуировать с побережья. Однако ситуация немного изменилась.

- К счастью, ни один из прогнозов по выходу тайфуна на Приморский край не подтвердился, мы сейчас находимся в подвешенном состоянии, из-за чего атмосферные фронты над Китаем оказывают на погоду в Приморье гораздо большее влияние, чем тропические депрессии в Тихом океане. Антициклон, выставивший щит над Приморьем на две недели, уже сместился, именно из-за этого погода в крае меняется. Сейчас многие прогнозы сходятся в одну точку. понедельника начнется крайне дождливый период. Дождь будет идти 9 и 10 августа, - добавила Марина Парфенова.

Вместе с этим отмечается, что на этой неделе в районе Тайваня зародится новая тропическая депрессия, которая сможет оказать влияние на погоду в нашем крае. Если тайфун приблизится к Японскому морю, может произойти обострение атмосферных фронтов, усилится ветер, осадков станет больше. Однако пока рано говорить о траектории движения этого тайфуна.