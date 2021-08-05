Новые комфортные лестницы появятся во Владивостоке

Старые и пришедшие в негодность конструкции специалисты заменят на новые

Во Владивостоке дополнили список адресов, где в этом году планируется привести в порядок лестницы. Специалисты управления дорог и благоустройства администрации города рассказали, что ремонт и замена старых изношенных пролетов пройдет еще на шести территориях. Всего же в 2021 году планируется отремонтировать порядка 40 лестниц в разных районах города, большая часть работ уже проделана.

Старые и пришедшие в негодность конструкции специалисты заменят на новые, современные, а главное - безопасные.

- Подведены итоги открытого электронного аукциона на поиск компании, которой предстоит отремонтировать лестницы на Некрасовской, 59а, Посьетской, 22 строение 3, Уборевича, 12, Стрельникова, 12, Калинина, 51а, и проспекте Красного Знамени, 94. Победителем стала компания «Союз». Ремонт по этим адресам им необходимо провести до 1 октября, – прокомментировал Валерий Корабельский, главный специалист управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Стоит отметить, что с начала года в столице Приморского края уже отремонтировали лестницы по 20 адресам, еще на 17 территориях работы запланированы.

Стараниями специалистов новые лестничные марши уже радуют жителей Нейбута, 27, Адмирала Кузнецова, 52б и 88, Анны Щетининой, 22 и 39, Громова, 12, проспекте Красного Знамени, 23, 116 и 127, Океанском проспекте, 98, улицах Крыгина, 28, Тигровой, 26, Хабаровской, 19, Луговой, 65, Ладыгина, 2 и 4, Кипарисовой, 6, Чкалова, 15, Аллилуева, 10 и Невельского, 31.

В этом году планируется также отремонтировать объекты на Светланской, 119б, Нерчинской, 27, Октябрьской, 16, проспекте Красного Знамени, 102 и 107, Героев Варяга, 12, Шошина, 29, Енисейской, 6 и 17, Маковского, 41 и в Камском переулке, 5.

Отметим, что все работы проходят под чутким руководством специалистов администрации города и общественных наблюдателей. Все недочеты подрядчики устраняют за свой счет.