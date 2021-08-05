Полыхают сауна и аптека. В Приморье административное здание охвачено огнем

ЧП в районе автобазы в Артеме. Фото: принтскрин видео.

Серьезное ЧП случилось вечером 5 августа в Артеме. На улице Кирова загорелось административное здание. С одной стороны постройки находится сауна, с другой – аптека. По словам местных жителей, хозяин у постройки один.

Пожар разыгрался в 18:55, в районе автобазы в Артеме. Уже спустя 5 минут к месту происшествия прибыли первые пожарные расчеты. К моменту приезда специалистов пламя успело распространиться на большую территорию. Лишь по предварительным подсчетам, огонь уничтожил 150 квадратных метров постройки.

Посмотреть на пожар пришло довольно много зевак. Фото: www.instagram.com/city_artem

Густой едкий дым заполонил всю округу. Пожар оказалось видно из разных районов города. Посмотреть на случившиеся вечером собралось довольно много местных жителей. Как отмечают очевидцы, полыхает не только сауна, но и крыша аптеки.

– По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал. Информация уточняется. На месте работают 55 человек личного состава и 7 единиц техники, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14