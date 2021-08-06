Третья волна: коронавирус унес жизни еще трех жителей Приморья

Опубликованы данные за прошедшие сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

Обновленные данные по коронавирусной статистике за прошедшие сутки опубликовал оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Приморье. Так, болезнь унесла жизни еще трех человек, всего с болезнью не справились 945 жителей края.

За сутки выявили 259 случаев заражения ковидом, с начала пандемии в регионе заболели 56 124 человека, и это только официальные данные.

По состоянию на 6 августа, 315 приморцев победили болезнь. Всего с заразой справились 49 766 человек.

Отмети, в Приморском крае продолжается кампания по вакцинации. В настоящий момент привито 339 668 жителей региона.

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