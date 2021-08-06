Крупный пожар в административном здании в Приморье вызвал интерес прокуратуры

Происшествие на контроле надзорного органа. Фото: www.instagram.com/city_artem / прокуратура Приморского края

Прокуратура города Артема заинтересовалась крупным пожаром, который вспыхнул в административном здании по улице Кирова. ЧП произошло вечером, ближе к 19 часам, 5 августа, загорелась сауна, огонь быстро перекинулся на крышу аптеки. За три часа выгорело 800 квадратных метров, все небо затянуло густым едким дымом, который было видно почти с любого конца города.

Пожарные тушили огонь три часа Фото: Прокуратура Приморского края

– Прокуратура поставила на контроль проверку по факту пожара в административном здании в Артеме. На место происшествия выехала заместитель прокурора города Анна Кадетова, – отметили в пресс-службе надзорного органа. – Работа в обычном режиме.

Прокурор Артема Анна Кадетова проверила и дала оценку работе пожарных Фото: Прокуратура Приморского края

Анна Кадетова проверила и дала оценку количеству сил, которые были кинуты на тушение возгорания, и порядок работы пожарных. Сейчас прокурор внимательно следит за тем, как идет проверка, организованная МЧС России по Приморью.

Густой дым был виден почти со всех районов города Фото: Социальные сети

Пожар был потушен в 21:53 с помощью 55 спасателей и семи спецмашин. В ведомстве заверили, что в результате происшествия никто не пострадал.

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