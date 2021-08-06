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Владивосток6 августа 2021 3:47

Крупный пожар в административном здании в Приморье вызвал интерес прокуратуры

На место происшествия выезжал городской прокурор
Екатерина ТИХАЯ
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Происшествие на контроле надзорного органа. Фото: www.instagram.com/city_artem / прокуратура Приморского края

Происшествие на контроле надзорного органа. Фото: www.instagram.com/city_artem / прокуратура Приморского края

Прокуратура города Артема заинтересовалась крупным пожаром, который вспыхнул в административном здании по улице Кирова. ЧП произошло вечером, ближе к 19 часам, 5 августа, загорелась сауна, огонь быстро перекинулся на крышу аптеки. За три часа выгорело 800 квадратных метров, все небо затянуло густым едким дымом, который было видно почти с любого конца города.

Пожарные тушили огонь три часа

Пожарные тушили огонь три часа

Фото: Прокуратура Приморского края

– Прокуратура поставила на контроль проверку по факту пожара в административном здании в Артеме. На место происшествия выехала заместитель прокурора города Анна Кадетова, – отметили в пресс-службе надзорного органа. – Работа в обычном режиме.

Прокурор Артема Анна Кадетова проверила и дала оценку работе пожарных

Прокурор Артема Анна Кадетова проверила и дала оценку работе пожарных

Фото: Прокуратура Приморского края

Анна Кадетова проверила и дала оценку количеству сил, которые были кинуты на тушение возгорания, и порядок работы пожарных. Сейчас прокурор внимательно следит за тем, как идет проверка, организованная МЧС России по Приморью.

Густой дым был виден почти со всех районов города

Густой дым был виден почти со всех районов города

Фото: Социальные сети

Пожар был потушен в 21:53 с помощью 55 спасателей и семи спецмашин. В ведомстве заверили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Крупный пожар в Артеме
Видео: www.instagrm.com/city_artem

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