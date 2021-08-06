Глава Примгидромета предупредил жителей Приморья о новых тайфунах

По прогнозам, тайфун может достичь Приморья уже 11 августа. Фото: Юлия Петлица

Наступает «тайфунный» сезон, Борис Кубай предупреждает, что с начала августа тихоокеанский антициклон стал слабее и отошел к востоку, а это значит, что приморцам в скором времени стоит ждать дожди. Грозовые ливни, по словам главы Примгидромета должны настигнуть Приморье с 6 по 8 августа.

- Действительно, в глобальном плане с начала августа погода изменилась: после первых грозовых ливней, она взяла небольшой перерыв 5 числа, но на выходных будут новые, - делится своими наблюдениями Борис Кубай.

Но не только дожди ожидают приморцев, глава Примгидромета предупреждает, что Приморью угрожает тайфун, зародившийся в районе острова Хайнань и получивший название «Лупит» - по прогнозам, он настигнет регион 11 августа и вызовет ливни, грозы и сильные ветра практически на всей территории края. Особенно интенсивные осадки ожидаются на востоке региона.