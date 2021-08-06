Бурятия представит вертолеты, туристические маршруты и современное искусство на Улице Дальнего Востока

Республика Бурятия примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 2–7 сентября в рамках VI Восточного экономического форума. Название экспозиции региона – «Байкал – Бурятия. Традиции с будущим».

Внутри павильона можно будет узнать об инвестиционном и туристическом потенциале, а также перспективах развития региона. Сама экспозиция будет разделена на четыре зоны в соответствии с временами года.

Так, в группах «Зима» и «Лето» разместят информацию о туризме в Бурятии. Посетители в интерактивном формате смогут самостоятельно выбрать маршрут путешествия по Байкалу, а также забронировать тур в Бурятию.

В зоне «Весна» пройдет выставка художников и скульпторов региона. На большом экране с применением современных технологий зрители познакомятся с проектом «Ожившие полотна бурятских художников». Будут представлены работы современных бурятских скульпторов, которые отражают мифологию, историю и этнокультурную традицию народов Республики. Здесь же пройдет выставка-продажа изделий из нефрита.

В зоне «Осень» запланирована презентация двух проектов: реновация центральной части Улан-Удэ и создание дата-центра в Мухоршибирском районе Республики.

В центре павильона с помощью интерактивных панелей можно будет ознакомиться с основными инвестиционными проектами Бурятии.

«В нашем павильоне и на концертных площадках ВЭФ мы также расскажем об уникальной культуре региона, показав несколько концертных программ с участием Бурятского государственного национального театра песни и танца “Байкал”, народного ансамбля песни и танца “Раздолье”, Бурятской цирковой школы, группы “Сезон дождей”, этно-группы “Дайда” и других артистов. Программы представят культуру бурят, русских старожилов, казаков, семейских (старообрядцев Забайкалья), современные популярные музыкальные направления. Гости ВЭФ смогут ненадолго очутиться в Бурятии и окунуться в ее самобытность», – рассказал глава Республики Алексей Цыденов.

Самыми заметными объектами в экспозиции Бурятии будут два образца летательных аппаратов, планируемых к производству на Улан-Удэнском авиационном заводе: полноразмерный макет нового легкого многоцелевого вертолета VRT500 и многоцелевой беспилотный летательный аппарат вертолетного типа VRT240.