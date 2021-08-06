Пять предложений от педагогической общественности пополнили народную программу ЕР

Приморское региональное отделение «Единой России» готово подать предложения по модернизации и ремонту школ на долгосрочную перспективу. Вопросы подготовки приморских общеобразовательных учреждений к новому учебному году обсудили в пятницу, 6 августа, на площадке Штаба общественной поддержки партии. Модератором круглого стола выступила руководитель региональной общественной приемной ЕР Ольга Забелина.

Тема стратегической сессии - «Приморье готовится к новому учебному году» оказалась актуальна для педагогической общественности, на встрече присутствовали директоры 3 школ Владивостока, отраслевых профсоюзов, органов власти и общественных организаций, объединяющих родителей. Встречи в муниципальных образованиях по внесению предложений в народную программу партии подтвердили серьезную озабоченность граждан состоянием школьных зданий и материальной базы среднего и дошкольного образования. Учебный процесс должен стать комфортным и безопасным.

По информации профильного министерства Приморского края, несмотря на высокие темпы проведения ремонта, в учебном 2020-2021 году в 2 смены учились дети в 191 школе. Во вторую смену идет обучение во Владивостоке (24,2 %), Уссурийске (39,5 %), Артёме (30,9 %), Надеждинском районе (24,2 %), Большом Камне (23,1 %). Капитального ремонта требуют 118 зданий учебных учреждений.

Как рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края, секретарь Владивостокского отделения «Единой России» Александр Щербаков, депутаты всех уровней, в рамках исполнения наказов избирателей обеспечивают финансирование ввода новых школ, осуществляют контроль ремонтных работ школ на округах. Так в 2021 году начато строительство образовательных учреждений по региональному проекту «Современная школа». В частности, школу на 1275 мест возводят в районе Патрокл Владивостока. До 2024 года построят новые школы в Большом Камне, Красноармейском, Партизанском, Тернейском, Надеждинском муниципальных районах.

«Необходимо активнее использовать механизмы частно-государственного партнерства для ремонта и содержания зданий, а также для создания для ребят современных, уютных школ нового образца», - внес свое предложение в народную программу Щербаков.

По мнению директора СОШ №5 Владивостока Эдуарда Хасанова большинство его коллег выступят с предложениями о дополнительных ставках для малокомплектных школ, Приморью это проблема известна.

Всего в рамках работы круглого стола было оформлено пять предложений от педагогической общественности в отношении укрепления кадрового состава школ, новых форматов сотрудничества с родительскими комитетами, первостепенных ремонтов зданий учебных учреждений, имеющих 50- и 100-летнюю историю и расположенных в историческом центре Владивостока.

Напомним, создать программу строительства и капремонта школ на ближайшие пять лет Президент России Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии, которую «Единая Россия» примет в ходе второго этапа Съезда 24 августа в Москве.