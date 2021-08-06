Подготовка к сезону дождей полным ходом: во Владивостоке приводят в порядок системы ливневой канализации

В некоторых районах специалисты заменяют решетки дождиприемников. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают приводить в порядок системы ливневой канализации во Владивостоке. Только за пять дней августа бригады промыли еще 326 метров инженерных сетей. Работы по очистке и замене решеток дождеприемников проходят в разных районах города. Особенно такая подготовка актуальна в преддверии ливней, которые синоптики прогнозируют уже в ближайшие выходные.

Работники СГТ уже устранили провалы и заменили решетки по ряду адресов в поселке Трудовое, на Второй Речке, в центре города и других районах. В начале недели бригада работала на объектах в Трудовом и Садгороде. Промывку перепускных труб (водостоки, которые служат для удаления жидкости с проезжей части) проводили по улицам Лермонтова, 2-я Шоссейная, Минеральная и Восточный проспект. Помимо этого рабочие очистили системы на Невельского, Приходько, Космонавтов, Калинина, Русской, Фирсова, Набережной, Добровольского и Кирова.

Взамен старых чугунных решеток, которые проседают, специалисты установили новые полимерные. Решетки, как круглой, так и прямоугольной формы на специальных бетонных плитах появились над дождеприемниками на Никифорова и Фадеева. По словам работников МБУ «Содержание городских территорий», модернизированные элементы системы ливневой канализации способны не только противостоять значительным перепадам температур, но и воздействию агрессивных химических реагентов. Они обладают меньшим весом, так как сделаны из армированной полимерно-песчаной смеси.

Масштабная очистка инженерных сетей прошла на Добровольского возле дома №7 и на Кирова, 93. Во время работ специалисты часто находят не только ил и грязь, но и бытовой мусор. Речь идет о стеклянной или пластиковой таре, алюминиевых банках и даже покрышках. Все это способность засорить систему.

– Примерно в 30-40 % случаев причина засорения ливневок – человеческий фактор. Бытовой мусор очень засоряет сети. Рабочим приходится спускаться в колодец и вручную доставать такой мусор, что, конечно, значительно затягивает сроки работ бригады, – рассказали в отделе инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Стоит отметить, что за июль бригады очистили более километра сетей ливневой канализации, заменили десятки люков и решеток, устранили провалы на дорогах. Кстати, за ежедневной работой представителей СГТ можно следить в Инстаграме @vl.sgt.

– Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства, а также при обнаружении провалов и забитых ливневок необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по телефону 2222-333, а также в районные диспетчерские: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304, – отметили в администрации города.

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