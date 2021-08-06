«Вафельница» вернулась на дороги Владивостока

Рядом с новой разметки (1.26) начали появляться и соответствующие знаки (1.35) Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке решили повторить опыт с дорожной разметкой на перекрестке. Первая «вафельница» появилась в 2019 году на пересечении Океанского и Октябрьского проспектов, возле Покровского парка. Долго она не прожила, хотя в мэрии считают, что опыт получился положительным. В 2021 году такую разметку (1.26) решили нанести на перекрестке Океанского проспекта и улицы Фонтанной. Желтые диагональные линии появились ночью 5 августа.

«Вафельница» обозначает границы перекрестков, на которые запрещен съезд, если впереди образовалась пробка или же светофор начал переключаться на красный свет. Новая разметка должна помочь в разгрузке дорожного трафика.

– Часто автомобилисты, даже несмотря на то, что впереди образовался затор, стараются выехать на перекресток, чтобы быстрее его преодолеть. Но тем самым создают существенные помехи другим участкам дорожного движения. Это приводит к замедлению движения по другим направлениям и даже к дорожно-транспортным происшествиям, – считает заместитель руководителя отдела организации дорожного движения городского управления дорог и благоустройства Алексей Демиденко.

Знак 1.35 Фото: Администрация Владивостока

Соответствующие знаки участка перекрестка (1.35) уже начали появляться возле разметки.

За выезд на «вафельницу» – штраф в размере тысячи рублей (часть 1 статьи 12.13 КоАП РФ), нарушения будут фиксировать камеры.

Кстати говоря, дорожная служба Владивостока продолжит внедрение такой разметки. Следующая «вафельница» появится на пересечении Океанского проспекта и проспекта Красного Знамени, в районе Дальпресса. Здесь разметка появится после восстановительного ремонта дороги.

Отметим, вафельная разметка появилась в российских Правилах дорожного движения в апреле 2018 года.

На «вафельницу» запрещен выезд во время затора и переключения сигналов светофора Фото: Администрация Владивостока

ПО ТЕМЕ

Вафельница: знак и разметка в центре Владивостока вводят автомобилистов в ступор

Не все приморские водители оказались готовы к нововведению (подробнее...)

Исчезнувшая «вафельница» может вернуться в центр Владивостока лишь в 2020 году

Специалисты приступят к разметке главных дорог после окончания асфальтирования (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14