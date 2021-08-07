Жара, туманы, дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье 7 августа

Погода в Приморье сейчас определяется фронтальными разделами, идущими на наш край со стороны Китая

Сегодня, 7 августа, в Приморье будет переменная облачность, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Дожди охватят большую территорию края.

Температура воздуха +25...+30°C, но вместе с тем из-за облачности и дождей уменьшится температура воздуха на 1 — 4 градуса, спадет жара. Утром в крае местами, а особенно на побережье, будет туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного.

Во Владивостоке переменная облачность, утром небольшой дождь. Температура воздуха +27...+29°С. В Уссурийске весь день есть вероятность прохождения небольшого дождя, сохраняется вероятность гроз. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +28...+30°C.

В Находке переменная облачность, утром небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +28...+30°C.

Температура воды в Амурском заливе +26°C, в заливе Посьета +26°C, в бухте Находка +26°C.