Культурная программа Улицы Дальнего Востока: дни регионов и сквер реликтовых деревьев

Открытие выставки «Улица Дальнего Востока» состоится 2 сентября

Выставка «Улица Дальнего Востока» откроется 2 сентября. В основе художественной концепции церемонии – путешествие юной героини на бумажном кораблике «Я люблю Дальний Восток» по одиннадцати регионам ДФО. В церемонии примут участие эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального университета, а также шоу-балет и творческие делегации регионов.

В рамках торжественной церемонии также состоятся показательные выступления по ке кусинкай-кан и тхэквондо и показательные выступления боевых самолетов над акваториеи бухты Аякс (2 самолета Су-35С и 2 самолета МиГ-31БМ).

В этом году посетителей выставки ждет ряд новшеств в культурной программе «Улицы Дальнего Востока». Так, на главной сцене пройдут дни регионов ДФО, в рамках которых будут выступать творческие коллективы, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы. Ожидается, что творческая программа будет состоять не только из номеров, отражающих народное искусство региона, но и современных выступлений: цирковое искусство, шоу-номера, авторское исполнение популярных жанров, концерты музыкальных групп регионов.

В день открытия, 2 сентября, выступления подготовит Приморский край. 3 сентября будут представлены Камчатский и Хабаровский края, 4 сентября – Сахалинская область и Республика Саха (Якутия), 5 сентября – Амурская область и Республика Бурятия, 6 сентября – Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область, 7 сентября – Магаданская область и Забайкальский край.

Также планируется создание сквера реликтовых деревьев Дальнего Востока на территории набережной ДВФУ. Участники Форума смогут принять участие в высадке порядка ста дальневосточных эндемиков, среди которых магнолия Зибольда, абрикос Маньчжурский, рододендрон Шлиппенбаха, можжевельник и другие. Каждому участнику, кто посадит дерево, выдадут сертификат с указанием географической точки дерева.