Правительство России выделит Приморью более 9 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов

Деньги будут направлены на проектирование, строительство и реконструкцию

В пятницу, 6 августа, стало известно о том, что правительство России предусмотрело для Приморья более 9 миллиардов рублей так называемых инфраструктурных бюджетных кредитов.

Сейчас перед строительной отраслью Приморья стоит задача по увеличению объемов ввода жилья, причем, не только во Владивостоке, но и в других городах Приморского края. Необходимо в этом году сдать 800 тысяч квадратных метров жилья и даже выйти за миллион, пока же с начала года введено в эксплуатацию почти 370 тысяч жилых «квадратов».

Благодаря механизму поддержки в виде инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет в Приморье удастся оперативно решить ряд задач. Деньги будут направлены на проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристической инфраструктуры. На объекты инфраструктуры индустриальных промышленных парков, техническое присоединение к инженерным сетям.