Неплательщицу алиментов из Приморья лишили свободы за долг свыше 500 тысяч рублей

З9-летняя женщина из села Новомихайловка лишилась свободы на 5 месяцев из-за неуплаты алиментов.

Согласно решению суда, она должна ежемесячно переводить на содержание своего несовершеннолетнего сына 1/4 часть всего заработка. Но каких-либо действенных мер по решению этих задач она не принимала. Работу женщина не нашла, какие-то деньги она отправляла на счет ребенка, но делала это непостоянно и не в полном объеме.

В итоге у нее скопился внушительный долг перед сыном - 500 тысяч рублей. В 2020-м году даже было возбуждено административное дело. Но и это никак не изменило ситуацию в лучшую сторону. Стабильных выплат по алиментам так и не было.

Вскоре в отношении неплательщицы возбудили уголовное дело. Суд признал мать-алиментщицу виновной и назначил ей наказание в виде 5 месяцев лишения свободы.