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Владивосток7 августа 2021 8:26

Ремонт тепловых сетей на Светланской завершен досрочно

На восстановление дороги рабочим потребуется около трех суток
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Если погода не испортится, рабочие восстановят дорогу за три дня.

Если погода не испортится, рабочие восстановят дорогу за три дня.

Фото: vlc.ru

Во Владивостоке завершена реконструкция тепловых сетей на перекрестке Светланской и Уборевича. Теперь дело за малым - восстановить дорожное покрытие.

Реконструкция проходного канала и тепловых сетей завершена. Здесь установлен новый трубопровод и современный металлический проходной канал протяженностью 29 метров.

- Если возникнет порыв на трубе, не надо будет вскрывать асфальт. Мастер сможет попасть к теплотрассе через люк. В кожухе специально оставили проход вдоль всего трубопровода. Срок гарантии нового проходного канала и теплотрассы более 30 лет, - рассказал директор ООО «ДальСТАМ» Сергей Попов.

ВПЭС выполнило работы в два раза быстрее, чем запланировано. Теперь уже рабочие предприятия «Содержание городских территорий» восстанавливают дорожное покрытие. При хорошей погоде ремонт продлится трое суток.