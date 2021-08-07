Олег Кожемяко: «В Славянке нужно строить новые предприятия»

Олег Кожемяко перед тем, как приступить к повестке своего визита в Хасанский район, успел в неформальной обстановке прямо на центральной площади Славянки пообщаться с местными жителями, расспросить их о наиболее актуальных проблемах местного значения и об их видении первоочередных задач для власти.

Так, одна из жительниц, отвечая на вопрос губернатора о том, что необходимо в первую очередь сделать в Славянке для улучшения жизни людей, ответила, что посёлку нужны новые рабочие места для молодёжи.

Олег Кожемяко отметил, что для этого необходимо строить новые предприятия и что такие планы есть. В частности, в Славянке собираются строить современный портовый комплекс «Тихоокеанский балкерный терминал«.

«Поговорим с инвесторами, чтобы строили, не нарушая экологическую безопасность, и в то же время создавали рабочие места», — заверил местную жительницу глава региона.

Напомним, проект «Тихоокеанского балкерного терминала« подразумевает создание современного закрытого комплекса по перевалке сыпучих грузов. Суммарный объем инвестиций в его строительство составляет 38 миллиардов рублей. Появление нового крупного логистического объекта даст поселку сотни дополнительных рабочих мест.