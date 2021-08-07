Аналитики Приморскстата посчитали среднюю зарплату в Приморском крае

Аналитики Приморскстата изучили зарплаты в Приморском крае и заявили, что по итогам первого полугодия средняя получка составила 51 811 рублей. Это на 7% выше, чем в аналогичном периоде 2020-го года.

Эксперты при этом отмечают, что рост реальной зарплаты оказался скромнее - рост лишь на 1,8% в сравнении с первым полугодием 2020 года.

Стоит помнить, что это всего лишь средняя зарплата по краю. Традиционно большу.ю зарплату получают в сфере строительства инженерных сооружений (в 2,7 раза больше среднего уровня), рыболовецкой отрасли (в 2,1 раза больше), и даже в сфере утилизации отходов (в 2 раза больше).