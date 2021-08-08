В отдельных районах ливни и грозы. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Приморье

Погода в Приморье будет контрастной. Фото: Милана СОКОЛ

Крайне неустойчивый характер погоды в выходные в Приморье. Пока одна часть края натуральным образом поплыла, в другой с самого утра 8 августа выглянуло палящее солнце и погода снова располагает к пляжному отдыху. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», в воскресенье в крае еще возможны дожди, в отдельных районах ливни с грозами. Ожидается ветер юго-западный умеренный, на восточном побережье сильный. Воздух прогреется от +18 до +30°C.

Во Владивостоке в последний выходной переменная облачность, преимущественно без осадков. После прошедшего накануне дождя в воскресенье снова солнечно. Ветер северный слабый до умеренного, во второй половине дня умеренный до сильного. Температура воздуха составит +26...+28°С.

В Находке, которую вчера изрядно затопило, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Столбики термометров поднимутся до +26...+28°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В городе будет дуть ветер северный слабый до умеренного. Ожидается +28...+30°C.

Температура воды в Амурском заливе +26°C, в заливе Посьета +26°C, в бухте Находка +26°C.

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