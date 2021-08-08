Времени медлить не было. В Приморье отдыхающему на море стало плохо, пришлось привлекать спасателей

Мужчину пришлось эвакуировать на катере. Фото: Милана СОКОЛ

Ранним утром 8 августа сотрудники приморского МЧС эвакуировали с островной территории отдыхающего. Мужчине понадобилась срочная госпитализация, однако добраться до пациента самостоятельно у врачей скорой помощи попросту не было возможности.

Сообщение о пострадавшем поступило спасателям в 06:39. Мужчина находился на отдыхе на острове Рейнеке. Как известно, добраться до островной территории можно на пароме, который ходит несколько раз в день. Вот только медлить было нельзя, поэтому врачи скорой медицинской помощи прибыли на базу МЧС во Владивостоке.

– В 9:33 спасатели вместе с медиками были направлены на катере на остров Рейнеке для оказания помощи мужчине. Прибыв к указанному месту сотрудники МЧС России передали пострадавшего медицинским работникам. В 12:25 спасатели доставили мужчину и врачей с острова Рейнеке во Владивосток и передали карете скорой помощи, – прокомментировал «КП-Владивосток» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Оказалось, что у туриста стало плохо с сердцем. Ждать в подобной ситуации парома было бы опасно для жизни. Теперь за здоровье мужчину борются медики.

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