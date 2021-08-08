Жительница Приморья убила прикованную к постели беспомощную мать

В Приморье закончено расследование уголовного дело об убийстве. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье закончено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти. 58-летняя жительница края до смерти забила собственную мать, после чего спокойно отправилась в гости.

История, от которой у нормального человека встают волосы дыбом, случилась еще в конце января. Как выяснили следователи, любительница спиртного проживала в одной квартире со своей пожилой матерью. Родительница долгое время была прикована к постели и нуждалась в уходе. Однако нерадивая дочь предпочитала веселые посиделки вместо помощи матери. На этом фоне в семье постоянно возникали конфликты. Во время одной из таких ссор, находясь в пьяном угаре, женщина набросилась на родного человека с кулаками.

– Нанесла не менее двух ударов руками по голове, телу потерпевшей и ушла к соседям в гости, продолжив употреблять спиртные напитки. В результате чего от полученной закрытой черепно-мозговой травмы наступила смерть потерпевшей, – прокомментировали представители следственного управления следственного комитета России по Приморью.

Теперь агрессивной родственнице грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14