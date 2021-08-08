«Их тут очень много»: неожиданную находку во дворе сделали приморцы

Жители Приморья обнаружили во дворе целый рой пчел. Фото: Евгения ГУСЕВА

Весьма необычную находку сделали жители Партизанска, выйдя вечером во двор. Одно из деревьев буквально облепили пчелы. Очевидно, что рой попросту улетел от одного из пасечников. Теперь неравнодушные горожане пытаются найти хозяина живности или пристроить ее в добрые руки.

Огромный рой облепил дерево во дворе. Фото: www.instagram.com/partizansk_ves.

– На улице прилетели пчелы, их очень много. Может есть опытные люди кто заберёт их себе? Жалко пчелок, – поделились в сети очевидцы.

Как удалось выяснить, рой прилетел на улицу Заовражная в Партизанске. Местные жители уверены, что пчелы улетели с пасеки, так как подобные случаи происходят уже не в первый раз. Несколько человек уже откликнулись на призыв о помощи и изъявили готовность помочь с отловом.

Местные жители ищут тех, кто поймает непрошенных гостей. Фото: www.instagram.com/partizansk_ves.

Стоит отметить, что пытаться самостоятельно прогнать рой – опасная затея. Нужен человек, который разбирается в насекомых и может переместить их в улей. Сам по себе укус пчелы, шмеля или осы – не опасен для человек, но в редких случаях может возникнуть сильная аллергическая реакция. Так в конце июля медикам пришлось спасать мужчину, которого в Кипарисово покусал шершень. По словам сына пострадавшего, у его папы дважды останавливалось сердце и начался отек Квинке.

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