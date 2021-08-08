«Водник взяли, а мозги в прокат не дают»: любители экстрима не смогли поделить акваторию во Владивостоке

И целого моря мало. Фото: принтскрин видео.

Популярный блогер из Владивостока Вита Носова, которая несколько лет назад прославилась на всю страну, балансируя на серфе на каблуках, продолжает покорять акваторию Владивостока. В этот раз девушка не снимала какие-то особенные кадры, а просто решила покататься с семьей. Однако отдых на воде оказался омрачен из-за желающих поймать волну. Как оказалось, любители вейксерфинга не смогли поделить море с катающимися на водных мотоциклах, как бы это странно не звучало.

Ролик Виты, сделавший из нее звезду не только инстаграма, но и голубых экранов, в 2019 году показывали даже по федеральному каналу. А популярный ведущий Андрей Малахов тогда в интернете извинился перед девушкой за оказанное недоверие и сомнения в подлинности кадров. Новое видео с катанием на доске оказалось не такое зрелищное. Здесь нет переодеваний на ходу и каблуков, зато есть некий нюанс, который Вита решила донести до общественности.

– Как поместить мозг некоторым людям? Люди на водных мотоциклах, вы не понимаете, что запрещено прыгать по волнам за людьми? Вы понимаете, что катаются взрослые, дети!!! Что вы можете не справиться с управлением, что человек может упасть и вы даже не увидите! У вас может водный мотоцикл вылететь и в лодку! Молодой человек, катающийся один на коричневом воднике – ты полный придурок! Надеюсь до тебя это дойдет! И парочка на втором видео!, – с негодованием отметила девушка.

И целого моря мало, как бы парадоксально это не звучало. Судя по видео, пара, с улыбкой приближающаяся к девушке на доске, даже не задумались, что это опасно и человек может попросту не устоять, пока они на скорости ловят волны. Многие подписчики согласились с доводами блогера. Приморцы начали делиться своими историями, связанными с любителями экстрима.

«Водник в прокат взяли, а мозги в прокат не дают», «Я их даже находясь на берегу панически боюсь. Навсегда в памяти случай, когда на Эгершельде водник вынесло на берег и он врезался в раздевалку, а там была девочка», « Наблюдала картину и самой было очень страшно и за нас, и за людей, когда вот такие чуть по людям в море не проехались, и рядом с большим количеством кружили. Даже конфликт завязался, а точнее... мужику, который кружил и чуть людей не переехал, влепили леща», «Просто идиоты. У меня так лет 10 назад в Андреевке маму и ее подругу чуть не сбил товарищ на воднике, летел на них, они просто чудом поднырнули и ушли от удара. Неужели так сложно уехать и кататься где нет людей и других транспортных средств», – делятся мнениями жители края.