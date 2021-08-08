«Просто здравствуй, просто как дела»: абсолютно голый парень застопорил движение на скоростной трассе во Владивостоке

Парень вышел на оживленный участок дороги. Фото: принтскрин видео.

Весьма необычный случай произошел в воскресный выходной во Владивостоке. Очевидцами прогулки нагишом стали многочисленные автомобилисты, направляющиеся за город. В районе развязки на Седанку наперерез потоку вышел обнаженный молодой человек.

Неадекватное поведение пешехода, оказавшегося голым на дороге, весьма озадачило очевидцев. Парень шел прямиком на машины, раскинув руки в стороны. По словам свидетелей, довольно быстро эксгибициониста задержала полиция.

Любителя гулять нагишом задержали полицейские. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

«Что происходит?! Почему они все раздеваются?», «Просто здравствуй, просто как дела», «Сегодня ехала и первый раз такое увидела, ужасно просто, сначала аж не поняла...Но на тот момент его полиция уже остановила. Капец, что ж надо сожрать или покурить, чтобы так мозг отключался...Бедные родители, не дай бог такое узнать про своего ребенка», «Лето, на чиле, на расслабоне», – комментируют произошедшее в сети жители края.

Напомним, совсем недавно голый молодой человек попал в прицел камер очевидцев на улице Светланской во Владивостоке. Парень спокойно шел посреди оживленной трассы. На этой же неделе свидетели засняли женщину в возрасте с обнаженной грудью, которая в самом центре приморской столицы уничтожала клумбы с цветами.

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