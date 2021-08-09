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Владивосток9 августа 2021 0:25

В Приморье «субарист» подрезал автобус полный людей

Игра в учителя на дороге едва не закончилась ДТП
Ярослав ЮРИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Водитель кроссовера несколько раз резко тормозил.

Водитель кроссовера несколько раз резко тормозил.

Фото: принтскрин видео.

В неприятной ситуации на дороге в Находке оказался водитель рейсового автобуса, которому несколько раз пришлось экстренно тормозить, чтобы избежать столкновения с Subaru XV. Чем именно автобусник не угодил учителю на кроссовере – остается за кадром. Однако разборки едва не привели к аварии.

– Неадекватный водитель на Субару подрезал рейсовый автобус с пассажирами. Своим поведением он чуть не спровоцировал серьезное ДТП. В автобусе находилось много людей, которые уже начали вставать и готовиться к выходу. При резком торможении автобуса они могли попадать и получить травмы, – высказался в сети очевидец с просьбой местную ГАИ привлечь к лихача к ответственности.

Жители края уверены, что подобная манера езды опасна для окружающих. Более того, выяснять отношения на дороге с водителям автобуса в котором полно пассажиров – глупая затея.

Лихач на "Субару" решил наказать водителя рейсового автобуса
Видео: www.instagram.com/newsnhk

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